{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Участники Гран-при по фигурному катанию в Сочи почтили память погибших в Кузбассе

Авария на шахте "Листвяжная" произошла в четверг

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Участники и зрители заключительного этапа чемпионской серии Гран-при по фигурному катанию, стартовавшего в Сочи, почтили минутой молчания память погибших при аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.

Сигнал о задымлении на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса поступил утром в четверг, на место выехали горноспасатели и медики. По данным МЧС, на момент происшествия в шахте находилось 285 горняков. Из шахты эвакуированы 239 человек. По последним данным, 64 человека пострадали, 51 - погиб, в их числе 5 горноспасателей.

Теги
Фигурное катание
ЧМ-2022 по футболу
Карпин заявил, что футболисты сборной России отошли от поражения в матче с хорватами
14 ноября сборная России в гостях уступила хорватам со счетом 0:1 и не сумела пробиться напрямую на чемпионат мира
Читать полностью