Участники Гран-при по фигурному катанию в Сочи почтили память погибших в Кузбассе

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Участники и зрители заключительного этапа чемпионской серии Гран-при по фигурному катанию, стартовавшего в Сочи, почтили минутой молчания память погибших при аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.

Сигнал о задымлении на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса поступил утром в четверг, на место выехали горноспасатели и медики. По данным МЧС, на момент происшествия в шахте находилось 285 горняков. Из шахты эвакуированы 239 человек. По последним данным, 64 человека пострадали, 51 - погиб, в их числе 5 горноспасателей.