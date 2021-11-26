Нападающий московского "Динамо" Рашевский примет участие в Матче звезд КХЛ

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Нападающие Дмитрий Рашевский ("Динамо", Москва), Никита Тертышный ("Трактор") и Андрей Кузьменко (СКА) примут участие в Фонбет - Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В пятницу завершилось голосование представителей СМИ по выбору игроков в команды на Неделю звезд хоккея 2022 года. Журналисты выбрали по три полевых игрока в каждую из команд. Ранее стали известны 16 игроков-участников Матча звезд, которые определились по итогам голосования болельщиков.

Состав команды "Россия" по итогам двух этапов голосования выглядит следующим образом: вратарь Дмитрий Шикин ("Автомобилист"), защитник Григорий Панин ("Салават Юлаев") и нападающие Вадим Шипачев и Дмитрий Рашевский (оба - "Динамо", Москва), Иван Николишин ("Амур"), Никита Тертышный ("Трактор"), Андрей Кузьменко (СКА). Команду "Скандинавия" представят вратарь Юха Метсола ("Салават Юлаев"), защитник Оливер Каски ("Авангард") и нападающие Нико Оямяки ("Витязь"), Тему Хартикайнен ("Салават Юлаев"), Тему Пулккинен ("Трактор"), Йори Лехтеря ("Спартак") и Марко Анттила ("Йокерит"). В команде "Северная Америка" сыграют вратарь Эдвард Паскуале ("Локомотив"), защитники Мэт Робинсон (СКА) и Стивен Кэмпфер ("Ак Барс"), нападающие Корбэн Найт ("Авангард"), Филипп Майе ("Металлург"), Кенни Агостино ("Торпедо"), Брайан О"Нилл ("Йокерит"). За команду "Евразия" сыграют вратарь Алексей Колосов ("Динамо", Минск), защитники Янис Якс ("Сочи"), Даррен Диц ("Барыс") и Ник Бэйлен ("Трактор"), нападающие Илья Усов ("Динамо", Минск), Никита Михайлис ("Барыс") и Лукаш Седлак ("Трактор").

Оставшиеся хоккеисты будут выбраны лигой, каждая команда будет состоять из двух вратарей, девяти полевых игроков и двух тренеров. Окончательные составы команды КХЛ объявит за месяц до начала Матча звезд - 14 декабря 2021 года.

Неделя звезд хоккея 2022 года пройдет в Челябинске. 15 января состоятся мастер-шоу, а также полуфинальные матчи турнира, на следующий день - продолжение мастер-шоу, а также финал и матч за третье место.