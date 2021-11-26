Карпин: сборная России будет сдерживать не только Левандовского, но и всех поляков

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российские футболисты не будут сконцентрированы только на форварде "Баварии" Роберте Левандовском при игре со сборной Польши в полуфинале плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Жеребьевка стыковых матчей состоялась в пятницу в Цюрихе. Сборная России в полуфинале плей-офф отборочного турнира встретится с командой Польши. Победитель матча между командами России и Польши сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре между сборными Швеции и Чехии.

"Игру как реванш воспринимать не надо, надо воспринимать как шанс попасть на чемпионат мира, - сказал Карпин. - Команда Польши сопоставима со сборной Хорватии по уровню игроков. Еще четыре месяца до игры - посмотрим, в каком состоянии будут игроки. Будем готовиться, изучать соперников".

"Сдерживать надо не одного игрока [Левандовского], а всю сборную Польши. Достаточно игроков высокого уровня, надо готовиться ко всем игрокам", - добавил Карпин.

Главный тренер сборной России отметил, что возможных соперников по финалу плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира нужно изучить заранее. "Естественно, будем готовиться, потому что после первого стыка ко второму не будет времени подготовиться, - отметил Карпин. - И шведов, и чехов надо изучить заранее. Сейчас про них думать не будем. Для этого есть аналитики, которые их изучат".

Полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта. Россияне сыграют на домашнем поле в полуфинале, а также в случае выхода в финал плей-офф.