Непомнящий надеялся на победу над Карлсеном в первой партии матча за звание чемпиона мира

ДУБАЙ /ОАЭ/, 26 ноября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий думал, что сумеет победить в первой партии матча за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. Об этом он сказал журналистам.

Непомнящий в пятницу белыми фигурами сыграл вничью с действующим чемпионом мира Карлсеном в первой партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Дубае.

"Я чувствую, что мог сыграть лучше, - сказал Непомнящий. - Это не самый плохой результат, но я хотел большего. Нормальная рабочая партия, но когда играешь белыми, всегда хочется победить. Магнус выбрал надежный дебют, и было тяжело".

Вторая партия состоится в субботу.