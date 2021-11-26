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ЧМ-2022 по футболу

Карпин надеется, что сборная России проведет сбор в январе-феврале перед стыковыми играми

В марте россияне сыграют с командой Польши в полуфинале плей-офф отборочного турнира
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин хотел бы, чтобы национальная команда в январе-феврале провела тренировочный сбор перед плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом Карпин рассказал журналистам.

В пятницу состоялась жеребьевка стыковых матчей. Сборная России в полуфинале плей-офф отборочного турнира встретится с командой Польши. Победитель матча между командами России и Польши сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре между сборными Швеции и Чехии.

"Хотелось бы, если это возможно, провести сбор в январе-феврале. Задачи бы решались по подготовке к сборной Польши. Заложить тактические моменты в феврале, чтобы легче было вспомнить в марте", - сказал Карпин.

Полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта. Россияне сыграют на домашнем поле в полуфинале, а также в случае выхода в финал плей-офф.

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