Умер заслуженный тренер СССР по футболу Герман Зонин

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной СССР по футболу Герман Зонин скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Соболезнования в связи с кончиной Зонина выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. "Ушел из жизни выдающийся тренер, один из новаторов ленинградского и отечественного футбола, - приводит слова главы города пресс-служба Смольного. - Он был настоящим патриотом Ленинграда - Петербурга, до конца своих дней поддерживал "Зенит", пользовался большим уважением игроков и болельщиков. Светлая память Герману Семеновичу Зонину".

Зонин выступал за ленинградские "Динамо" и "Трудовые резервы". После завершения игровой карьеры он возглавил "Трудовые резервы", также Зонин тренировал воронежский "Труд", луганскую "Зарю", ленинградский "Зенит", ростовский СКА, тбилисское "Динамо" и работал тренером-консультантом в волжском "Торпедо" и "Карелии-Эрзи" из Петрозаводска. С 1965 по 1967 он тренировал сборную Бирмы.

Зонин стал первым тренером, который сумел привести к победе в чемпионате СССР команду не из столицы, - в 1972 году первенство страны выиграла "Заря". В том же году Зонин провел три матча в качестве главного тренера сборной СССР на турнире в Бразилии. Также Зонин входил в тренерский штаб сборной СССР на Олимпиаде-1972 в Мюнхене, где команда завоевала бронзовые награды.