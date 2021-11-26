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ЧМ-2022 по футболу

Свищев считает важным, чтобы сборная России подошла к матчу с поляками в лучших кондициях

Россияне встретятся с командой Польши в полуфинале плей-офф, победитель матча сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Необходимо, чтобы футболисты сборной России к полуфинальному стыковому матчу за право сыграть на чемпионате мира 2022 года с командой Польши подошла в лучших кондициях. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

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Жеребьевка стыковых матчей состоялась в пятницу в Цюрихе. Россияне встретятся с командой Польши в полуфинале плей-офф. Победитель матча сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия.

"Польша - очень серьезный соперник, с которым мы столкнемся уже в первом матче, но все мы знаем, да и практика это показывает, что в стыках все обнуляется. И там не важно, кто тебе противостоит, тем более мы хорошо помним игру нашей команды на домашнем чемпионате мира, - сказал Свищев. - Кто ожидал, что мы переиграем испанцев и будем на равных биться с будущими финалистами чемпионата мира? Но мы знаем, что наши футболисты могут и способны на многое".

"К тому же российские болельщики уже привыкли к тому, что команда выступает на всех крупнейших турнирах. Поэтому мы верим в Валерия Карпина и нашу сборную. Сейчас важно сосредоточиться на подготовке команды к стыкам и сделать все необходимое, чтобы сборная подошла к этому моменту в лучших кондициях", - добавил Свищев.
Полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта. Россияне сыграют на домашнем поле в полуфинале, а также в случае выхода в финал плей-офф. 

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