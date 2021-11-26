Карпин заявил, что футболисты сборной России отошли от поражения в матче с хорватами

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Жизнь футболистов сборной России после поражения от хорватов в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года продолжается. Такое мнение высказал журналистам главный тренер российской команды Валерий Карпин.

14 ноября сборная России в гостях уступила хорватам со счетом 0:1. В случае победы или ничейного результата россияне попали бы напрямую в финальную часть чемпионата мира.

"С некоторыми [футболистами сборной] общался по телефону, не со всеми, естественно. До конца чемпионата еще будем общаться, буду видеться с игроками. Каждый по-разному воспринял это поражение, и понятно, что, мягко говоря, довольных нет, но они отходят или уже отошли. Жизнь продолжается, все вернулись в свои клубы - продолжают играть и в чемпионате России, и в еврокубках", - сказал Карпин.

Также тренер российской команды вспомнил эпизод из своей карьеры, когда сборная сыграла вничью с украинцами (1:1) в отборочном турнире чемпионата Европы 2000 года и не пробилась на континентальное первенство. "Ровно такая же история или даже хуже, была у меня после игры со сборной Украины. Не хотелось играть в футбол, но потом хочешь, не хочешь, ездишь на тренировки, разговариваешь с партнерами, начинаются игры, и выкатываешься в рутину", - отметил специалист.

Сборная России попала в плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года. Соперником российской команды в полуфинале турнира, который пройдет 24 марта, станут поляки. Победитель сыграет 29 марта с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии.