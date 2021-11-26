Тарасова: рекорд на этапе Гран-при в Сочи установила не только Валиева, но и Туктамышева

СОЧИ, 26 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Выступление фигуристки Елизаветы Туктамышевой на Гран-при России сродни мировому рекорду Камилы Валиевой в короткой программе. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Валиева в пятницу установила мировой рекорд в короткой программе, набрав за прокат 87,42 балла. Ранее рекорд принадлежал россиянке Алене Косторной (85,45). Валиева стала абсолютной рекордсменкой мира, ей также принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (180,89) и по общей сумме баллов (265,08).

"Считаю, что рекорд ее прекрасен, но я считаю, что у Лизы тоже рекорд - она катает свою программу с тройным акселем потрясающе. И для нас это тоже рекорд", - сказала Тарасова.

Валиева лидирует по итогам прокатов короткой программы. Туктамышева с результатом 80,10 балла занимает промежуточное второе место. Произвольные программы фигуристки представят в субботу.