Мостовой назвал команду Польши хорошим соперником для сборной России по футболу

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сборной России достался хороший соперник в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года. Такое мнение высказал ТАСС бывший игрок сборной России Александр Мостовой.

Сборная России сыграет с поляками на домашнем поле 24 марта.

"Итог жеребьевки для нас положительный, - сказал Мостовой. - Нам достался хороший соперник, и первая, и вторая игра пройдет дома. Если у было бы не две игры дома, или вторая прошла бы в гостях, конечно, все было бы по-другому".

Победитель матча между командами России и Польши сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре между сборными Швеции и Чехии. "Конечно, шведы фавориты в матче с чехами. Если мы пройдем поляков наши шансы со шведами будут 60 на 40", - добавил собеседник агентства.

Бывший игрок сборной России раскритиковал формат жеребьевки. "Формат какой-то неизвестный, сразу группы сделали. Удивительно то, что сборная Португалии попала на итальянцев. Две сеяные команды, зачем сеять и рассеивать, когда две команды попадают между собой, не могу понять", - заключил Мостовой.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах. В финальную часть турнира уже квалифицировались команды Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Дании, Англии, Нидерландов. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.