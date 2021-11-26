Войцех Ковалевский назвал фаворитом сборную России по футболу в матче с командой Польши

МОСКВА, 26 ноябюря. /ТАСС/. Сборная России будет фаворитом в полуфинальном матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года против команды Польши, поскольку россияне будут играть дома. Такое мнение ТАСС высказал бывший голкипер московского "Спартака" и сборной Польши Войцех Ковалевский.

Сборная России сыграет с командой Польши 24 марта. Победитель встречи встретится с сильнейшим в полуфинальной паре между сборными Швеции и Чехии.

"Я думаю, что неплохой жребий для сборной России, - сказал Ковалевский. - Ситуация складывается так, что и команды Польши и России закончили групповой отборочного турнира на одинаковых эмоциях. Игра поляков против венгров (1:2) оставила разочарование, очень много шума вокруг этой игры, такое же разочарование оставил матч россиян с хорватами (0:1), когда они потеряли первое место. На самом деле сборная России является фаворитом матча с поляками за счет того, что россияне будут хозяевами этой встречи, но на футбольном поле команды равны".

"Можно говорить, что у сборной России нет ярко выраженного лидера, каким у команды Польши является Роберт Левандовский. Но нужно не забывать, что футбол - это командный вид спорта, выше индивидуального мастерства ценится высокое качество командной игры и результативность. Что касается россиян, в последних матчах отбора, не беру в учет матч с хорватами, команда показала хорошую организацию, футбольный прагматизм и эффективность. Сборная Польши - не из самой сильной группы, заняла второе место, не смогла переиграть сильную сборную Англии, но соперники, которых обыграли, не самые сильные, не сильнее россиян на сегодняшний день, будет очень интересная игра", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах. В финальную часть турнира уже квалифицировались команды Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Дании, Англии, Нидерландов. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.