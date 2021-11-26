Карпов: Непомнящий хуже Карлсена подготовился к дебютной партии матча за мировую корону

ДУБАЙ /ОАЭ/, 26 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ян Непомнящий хуже подготовился к дебютной партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, чем норвежец Магнус Карлсен, хотя все шансы победить у россиянина были. Об этом ТАСС рассказал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в первой партии матча за мировую шахматную корону

Непомнящий в пятницу белыми фигурами сыграл вничью с действующим чемпионом мира Карлсеном в первой партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Дубае.

"У Непомнящего были виды на успех в первой партии, но он сплоховал, - сказал Карпов. - Сегодня подготовка Яна оказалась хуже и короче, чем у соперника, на один-два хода".

"Впрочем, ничья в первой партии такого долгого турнира ни о чем не говорит и вряд ли дает какое-то психологическое преимущество Магнусу", - отметил он.

Вторая партия состоится в субботу.