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Матч за мировую шахматную корону

Карпов: Непомнящий хуже Карлсена подготовился к дебютной партии матча за мировую корону

По мнению 12-го чемпиона мира, у россиянина были все шансы победить в первой партии
Анатолий Карпов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Анатолий Карпов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ДУБАЙ /ОАЭ/, 26 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ян Непомнящий хуже подготовился к дебютной партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, чем норвежец Магнус Карлсен, хотя все шансы победить у россиянина были. Об этом ТАСС рассказал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

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Непомнящий в пятницу белыми фигурами сыграл вничью с действующим чемпионом мира Карлсеном в первой партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Дубае.

"У Непомнящего были виды на успех в первой партии, но он сплоховал, - сказал Карпов. - Сегодня подготовка Яна оказалась хуже и короче, чем у соперника, на один-два хода".

"Впрочем, ничья в первой партии такого долгого турнира ни о чем не говорит и вряд ли дает какое-то психологическое преимущество Магнусу", - отметил он.

Вторая партия состоится в субботу.

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Матч за мировую шахматную корону
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