Мужская сборная России по керлингу вернулась в элитный дивизион чемпионата Европы

ТАСС, 26 ноября. Мужская сборная России по керлингу обыграла команду Латвии со счетом 11:3 и вышла в финал чемпионата Европы в дивизионе B. Соревнования проходят в норвежском Лиллехаммере.

В состав мужской сборной России под руководством Александра Козырева входят Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев. В финале россияне встретятся с победителем матча между сборными Турции и Испании. Финальный матч состоится в субботу.

Выход в финал чемпионата Европы позволил мужской сборной России выйти в элитный дивизион соревнований и квалифицироваться на отборочный турнир чемпионата мира 2022 года.