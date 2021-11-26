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Зимние олимпийские виды спорта

Мужская сборная России по керлингу вернулась в элитный дивизион чемпионата Европы

Россияне обыграли команду Латвии и вышла в финал чемпионата Европы в дивизионе B
Александр Козырев Сергей Фадеичев/ТАСC
Описание
Александр Козырев
© Сергей Фадеичев/ТАСC

ТАСС, 26 ноября. Мужская сборная России по керлингу обыграла команду Латвии со счетом 11:3 и вышла в финал чемпионата Европы в дивизионе B. Соревнования проходят в норвежском Лиллехаммере.

В состав мужской сборной России под руководством Александра Козырева входят Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев. В финале россияне встретятся с победителем матча между сборными Турции и Испании. Финальный матч состоится в субботу.

Выход в финал чемпионата Европы позволил мужской сборной России выйти в элитный дивизион соревнований и квалифицироваться на отборочный турнир чемпионата мира 2022 года.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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