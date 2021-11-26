Черышев считает, что сборной России достался тяжелый соперник в стыковом матче

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сборная Польши является тяжелым соперником для российской команды. Такое мнение высказал полузащитник испанской "Валенсии" и сборной России Денис Черышев, комментарий которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России 24 марта проведет против поляков домашний матч полуфинала плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Победитель встречи сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре между сборными Швеции и Чехии. Финальный матч состоится 29 марта.

"Соперники тяжелые, - сказал Черышев. - С Польшей мы встречались перед Евро, сыграли вничью, но там не было в составе [Роберта] Левандовского. Рад, что играем дома оба матча. Часто вспоминаю атмосферу ЧМ-2018, именно болельщики помогли нам тогда добиться высокого результата".

Российский вратарь Матвей Сафонов считает, что фаворита в плей-офф нет. "Фаворита нет, в играх на вылет возможно все, - сказал голкипер. - Путь из двух матчей будет очень тяжелым, но мы можем его пройти, мы дважды играем дома - это очень важно. Польша - особенный для меня соперник, в матче с ними я дебютировал в сборной".

По мнению полузащитника Зелимхана Бакаева, при поддержке болельщиков сборная России будет играть сильнее. "Оппоненты крепкие, в составе каждой сборной много классных футболистов. Будет очень непросто, но очень интересно, очень ровная четверка, кто будет лучше готов, тот и попадет на ЧМ. Два матча дома - огромнейший плюс, при своих болельщиках мы точно будем играть сильнее", - заявил Бакаев.

Полузащитник Даниил Фомин назвал соперников интересными. "Соперники интересные - фаворитов нет. Я не играл ни с Польшей, ни с Чехией, ни со Швецией. Пока, разумеется, мысли о Польше: хочу завтра пообщаться с Себастьяном Шиманьским на эту тему", - добавил футболист.