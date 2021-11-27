Абсолютная. Камила Валиева побила все мировые рекорды в женском одиночном катании

СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. Чемпионка мира среди юниоров 15-летняя Камила Валиева стала обладательницей всех мировых рекордов в женском одиночном катании. На этапе Гран-при в Сочи фигуристка получила лучшие баллы за короткую программу под музыку Кирилла Рихтера "In Memoriam".

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Предыдущие два рекорда - в произвольной программе и по сумме короткой и произвольной программ - Валиева побила на этапе в Ванкувере, набрав 265,08 балла (84,19+180,89). В Сочи россиянка прекрасно справилась с тройным акселем, тройным флипом, каскадом из тройного лутца и тройного тулупа, а также выполнила все хореографические элементы на самый высокий, четвертый уровень, заработав рекордные 87,42 балла. Предыдущее достижение принадлежало Алене Косторной (85,45), продержалось оно два года. Сразу после выступления фигуристка не посвятила достижениям ни слова, а рассказала, что ее новая короткая программа олимпийского сезона - посвящение памяти ушедшим из жизни. Сама Валиева посвятила выступление своей бабушке: "Это история о бабочке, я следую за ней всю программу, ловлю, но в итоге отпускаю. Кирилл Рихтер говорил, что эта музыка - память о погибших, я эту программу я посвящаю бабушке, которая умерла в 2019 году". Чуть позже, на пресс-конференции, Валиева отметила, что ее прокат был "почти максимумом", поскольку всегда есть, к чему стремиться. Назло всем болезням Елизавета Туктамышева выступает в Сочи после болезни - из-за нее чемпионке мира 2015 года пришлось пропустить международный старт в австрийском Граце. Но "императрица" справилась со своим коронным тройным акселем, а также с каскадом из тройных лутца и тулупа, с тройным флипом, все элементы - на четвертый уровень. Туктамышева после выступления призналась, что болезнь смазала подготовку, поэтому она особенно довольна своим прокатом короткой программы.

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"Последствия сказываются - сила в мышцах, их выносливость очень важны, - подчеркнула ученица Алексея Мишина. - Но в этом зале такая энергетика, что ты не так устаешь к концу программы. Проверим это и завтра в произвольной программе", - отметила Туктамышева. Произвольную программу после турнира в Канаде она, несмотря на болезнь, усложнила. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с ТАСС отметила выступление Туктамышевой. "Рекорд Валиевой прекрасен, но я считаю, что у Лизы тоже рекорд - она катает свою программу с тройным акселем потрясающе. И для нас это тоже рекорд". Серебряный призер этапа серии в Турине Мая Хромых после короткой программы занимает пятое место. Своим выступлением фигуристка недовольна - "зажалась, ошиблась". Но пообещала постараться забыть неудачу и с хорошим настроем идти на произвольную. Когда лучше помолчать У мужчин короткая программа в Сочи, мягко говоря, не задалась - лучшим из россиян стал Михаил Коляда, завершивший короткую программу на четвертом месте. Евгений Семененко - седьмой, Марк Кондратюк - одиннадцатый. И это при том, что этап в Сочи для Коляды и Семененко - последний шанс войти в состав участников финала Гран-при в Осаке.

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26-летний Коляда в образе "Щелкунчика" еле удержался на ногах после приземления с четверного сальхова, в результате чего остался без запланированного каскада с тройным тулупом. Четверной тулуп фигурист также не смог занести себе в актив из-за очередного падения, но справился с тройным акселем. Вдвойне жаль, ведь уже невооруженным взглядом видно, сколько труда было вложено в балетную хореографию этой программы, в детали и нюансы, в шаги и по-настоящему балетные прыжки, понятно, как все это вкупе с пластикой фигуриста может выглядеть при безошибочном исполнении. Результаты Коляды (84,48 балла) не позволил ему войти в тройку лидеров после короткой программы, которую в итоге возглавил японец Кадзуки Томоно (95,81), вторым идет представитель Грузии Морис Квителашвили (95,37), третьим - Роман Садовский из Канады (84,59). Семененко в прокате упал с четверного тулупа, который был запланирован в каскаде с тройным. Пришлось тройной тулуп цеплять к четверному сальхову, чтобы сохранить каскад в программе, плюс тройной аксель в концовке программы был смазан неудачным приземлением - 81,00 балла. Прокат Кондратюка также вышел неудачным - 18-летний фигурист упал с четверного тулупа и четверного сальхова, и остался без каскада - 74,16. Остается надеяться, что в субботу у российских одиночников в Сочи появится хороший повод для общения с представителями СМИ, которых они проигнорировали после короткой программы. Ведь в искусстве возвращать завоеванные позиции в произвольной программе россияне серьезно поднаторели. Практически до уровня мастеров спорта международного класса. Долгожданная интрига у пар После короткой программы у спортивных пар лидирует представители России Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, набравшие 73,91 балла. Второе место занимают чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов (73,64), третье - Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (69,39).

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Павлюченко и Ходыкин смогли удержать позицию лидеров, выступая последними в первой разминке. Спортсмены, которые делают упор на сложность элементов, за что их в кулуарах все чаще называют "акробатами", сохраняют верность принципам - свою программу фигуристы начали с эффектного элемента, в котором Ходыкин подбрасывает партнершу в воздух, где она умудряется сделать сальто. Подобное они проделывали и на этапе в Ванкувере, а сейчас элемент стал еще более уверенным, как и все остальные - подкрутка четвертого уровня, выброс с тройного риттбергера, прыжок и качественный тодес. Лед фигуристы покидали под овации зрителей и их слаженное "Молодцы!". Чемпионов мира Мишину и Галлямова подвел тройной сальхов. Сначала они отлично, на четвертый уровень выполнили подкрут, справились с выбросом с тройным лутцем, но на параллельном сальхове партнерша смазала приземление, не докрутив прыжок. Все остальные элементы паре удались. После выступления Мишина пошутила: "Хочется откататься как лучше, а получается как обычно". При этом она отметила, что домашний старт фигуристам всегда дается сложнее. В связи с чем хочется пожелать спортсменам справляться с этим давлением, ведь важнейший этап отбора к Олимпийским играм - чемпионат России - пройдет в Санкт-Петербурге. Лед в сердце Кацалапова В турнире танцевальных дуэтов заслуженно и предсказуемо лидерство захватили Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Сомнений в том, что эти фигуристы попадут в финал Гран-при, нет. "О том, что Синицина и Кацалапов будут в финале Гран-при, можно было говорить до турнира в Сочи, - заявил ТАСС Илья Авербух. - Они действующие чемпионы мира, абсолютно понятно, что они станут победителями турнира в Сочи. Вопрос только в уровне оценок и качестве исполнения танца".

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