Россотрудничество наградило главу Балканского союза велоспорта, включившего гимн России

БЕЛГРАД, 27 ноября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Президент Балканского союза велоспорта Владимир Куваля, включивший на соревнованиях гимн России, награжден почетным знаком "За дружбу и сотрудничество". Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, в Русском доме Белграда Кувале торжественно зачитали приказ Россотрудничества о награждении.

"Приказом Федерального агентства Россотрудничество от 20 ноября 2021 года почетным знаком "За дружбу и сотрудничество" награждается президент Балканского союза велоспорта Владимир Куваля", - зачитал приказ сотрудник Русского дома в Белграде Георгий Энгельгардт. Церемония награждения пройдет позднее, когда награду доставят на Балканы.

Куваля рассказал ТАСС, что во время любительского чемпионата мира, который прошел под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI) с 6 по 10 октября в Восточном Сараеве, он нарушил запрет Всемирного антидопингового агентства (WADA) и включил гимн России в честь победы Марины Летаевой. Вскоре UCI выдвинул претензии к организаторам, потребовав извиниться и признать, что гимн включили по ошибке. Однако Куваля отказался, заявив, что включил гимн России намеренно, после чего предстал перед дисциплинарной комиссией в ходе съезда организаторов 100 лучших велосипедных гонок в мире, который прошел в Париже.

"Я объяснил им, что включил российский гимн по зову сердца, не по политическим и не по финансовым мотивам. Я бы сделал это для любой страны, не только для России. Попросил снять санкции с нашей организации и взял на себя личную ответственность за случившееся. Комиссия спортсменов рассмотрела вопрос и поддержала меня, сказав, что снимет все санкции с нашей организации, а также в течение 20 дней примет решение по поводу личных санкций против меня", - рассказал Куваля.

По его словам, в случае введения персональных санкций он будет вынужден отказаться от всех должностей и уйти с поста президента Балканского союза велоспорта, директора Союза велоспорта Боснии и Герцеговины, директора Союза велоспорта Республики Сербской.

"Я всегда готов к борьбе. Для меня очень приятно находиться сегодня в Русском доме. Но для нас важно быть готовым к подобным санкциям, пришло время спорту стать исключением из санкций. Россия не должна оставаться без своего гимна, гимн должны слышать спортсмены, я это делаю ради всех спортсменов, это может случиться с каждым, и с нами, и с Китаем, и с другими", - сказал Куваля.

Санкции WADA

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В отношении РУСАДА был принят ряд санкций.

До декабря 2022 года России нельзя претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатов мира, национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны, государственным служащим - занимать посты в общероссийских и международных федерациях. Решение распространяется на все олимпийские и неолимпийские организации, которые являются подписантами кодекса WADA.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства вместо российского гимна при награждении спортсменов звучит фрагмент Первого концерта Петра Чайковского.