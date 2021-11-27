Алишера Усманова должны переизбрать на пост президента Международной федерации фехтования

ТАСС, 27 ноября. Действующий президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов 27 ноября должен быть вновь избран на этот пост на выборном конгрессе организации. Усманов является единственным кандидатом.

Сам конгресс должен был пройти 28 ноября прошлого года в Москве, однако было принято решение о его переносе из-за пандемии коронавируса. Срок выдвижения кандидатов завершился 18 октября, к этому времени заявка была подана только от Усманова.

Усманов является крупнейшим акционером холдинга USM, который контролирует железорудного производителя "Металлоинвест" и сотового оператора "Мегафон". Холдинг Усманова также является совладельцем интернет-компании Mail.ru Group через совместное предприятие с "Мегафоном" и Газпромбанком.

Предприниматель в юности увлекался фехтованием и входил в состав юношеской сборной Узбекской ССР. С 2001 по 2009 годы он возглавлял Федерацию фехтования России, а с 2005 по 2009 годы - Европейскую конфедерацию фехтования. FIE он возглавляет с 2008 года и переизбирался на этот пост в 2012 и 2016 годах.

В интервью ТАСС после фехтовального турнира на Олимпиаде он рассказал, что специальная комиссия FIE рассмотрит вопрос о том, чтобы олимпийскую медаль получал, помимо трех выступавших, и четвертый спортсмен, который носит статус запасного.