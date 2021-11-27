Командный чемпионат Европы по дзюдо пройдет в субботу в Уфе

ТАСС, 27 ноября. Смешанный командный чемпионат Европы по дзюдо состоится в Уфе 27 ноября. На турнире должны выступить все сильнейшие спортсмены Старого Света.

Турнир в третий раз пройдет в формате поединков смешанных команд. В 2018 году в Екатеринбурге сборная России заняла третье место, победу одержала команда Германии. В 2019 году в Минске россияне в финале оказались сильнее португальцев. В 2020 году турнир должен был пройти в Праге, но из-за эпидемии коронавируса он не состоялся.

В командных поединках пройдет шесть боев - по три у мужчин и женщин. Перед каждым матчем проводится жеребьевка, которая определяет, спортсмены какой весовой категории первыми выйдут на татами. Если одна из команд одерживает победу в четырех боях, матч завершается. Если по итогам шести боев счет окажется равным, будет проведен решающий, седьмой поединок.

В состав российской команды вошли Денис Ярцев, Махмадбек Махмадбеков (оба - весовая категория до 73 кг), Хусен Халмурзаев (до 90 кг), Тамерлан Башаев и Инал Тасоев (оба - свыше 90 кг). В женских соревнованиях выступят Дарья Курбонмамадова, Анастасия Конкина (обе - до 57 кг), Алена Прокопенко, Дина Гизатулина (обе - до 70 кг), Анна Гущина и Дарья Владимирова (обе - свыше 70 кг). Всего в турнире примут участие 16 команд.

В Уфу приедут все европейские сборные, завоевавшие медали на олимпийском турнире в Токио. В их число входят команды Франции, Германии и Израиля. Самыми титулованными участниками европейского первенства являются представляющий Испанию двукратный чемпиона мира Николоз Шеразадишвили, чемпион мира Неманья Майдов (Сербия) и Аслей Гонсалес (Румыния), серебряный призер Игр в Токио Микаэла Польерес из Австрии, победитель десяти этапов "Мирового тура" грузин Бека Гвиниашвили.

В те же сроки, что и чемпионат Европы, Международная федерация дзюдо решила провести престижный турнир "Большой шлем" в Абу-Даби. "Эти сроки они объявили позже нас, я искренне благодарю федерации дзюдо европейских стран, которые в большинстве своем направили в Уфу сильные команды", - сказал ТАСС президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов. Из-за мер против ковида турнир пройдет практически без зрителей, поскольку вместимость спорткомплекса имени Римы Баталовой небольшая, а необходимую дистанцию необходимо соблюдать.