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НХЛ

Вратарь "Тампы" Василевский заявил, что гордится 200-й победой в НХЛ

В ночь на субботу россиянин во второй раз подряд сыграл "на ноль" и помог своей команде обыграть "Сиэтл" со счетом 3:0

ТАСС, 27 ноября. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский сказал, что гордится победой над "Сиэтлом", которая стала для него 200-й в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Комментарий россиянина приводит официальный сайт НХЛ.

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"Тампа" победила "Сиэтл" в матче НХЛ. Василевский второй раз подряд сыграл "на ноль"
"Тампа" победила "Сиэтл" в матче НХЛ. Василевский второй раз подряд сыграл "на ноль"

В ночь на субботу "Тампа" обыграла "Сиэтл" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата, Василевский отразил 17 бросков и во второй раз подряд сыграл "на ноль".

"Большое достижение, горжусь им, - сказал Василевский. - Разумеется, я хочу поблагодарить своих одноклубников, ведь не могу выигрывать без них. Это потрясающая командная работа".

Василевскому 27 лет, он выступает за "Тампу" с 2014 года, в сезоне-2018/19 россиянин был признан лучшим голкипером по итогам регулярного чемпионата. В составе команды Василевский дважды выиграл Кубок Стэнли (2020, 2021), в прошлом сезоне он также стал самым ценным игроком плей-офф. В составе сборной России Василевский стал чемпионом мира и дважды бронзовым призером мировых первенств. На чемпионатах мира 2017 и 2019 годов он был признан лучшим вратарем турнира.

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