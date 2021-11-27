Вратарь "Тампы" Василевский заявил, что гордится 200-й победой в НХЛ

ТАСС, 27 ноября. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский сказал, что гордится победой над "Сиэтлом", которая стала для него 200-й в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Комментарий россиянина приводит официальный сайт НХЛ.

В ночь на субботу "Тампа" обыграла "Сиэтл" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата, Василевский отразил 17 бросков и во второй раз подряд сыграл "на ноль".

"Большое достижение, горжусь им, - сказал Василевский. - Разумеется, я хочу поблагодарить своих одноклубников, ведь не могу выигрывать без них. Это потрясающая командная работа".

Василевскому 27 лет, он выступает за "Тампу" с 2014 года, в сезоне-2018/19 россиянин был признан лучшим голкипером по итогам регулярного чемпионата. В составе команды Василевский дважды выиграл Кубок Стэнли (2020, 2021), в прошлом сезоне он также стал самым ценным игроком плей-офф. В составе сборной России Василевский стал чемпионом мира и дважды бронзовым призером мировых первенств. На чемпионатах мира 2017 и 2019 годов он был признан лучшим вратарем турнира.