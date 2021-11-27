Агапитов: Мордовия должна стать еще одним центром развития российской тяжелой атлетики

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) в будущем связывает большие надежды с Мордовией, которая должна стать еще одним центром развития этого вида спорта в стране. Об этом ТАСС сообщил президент ФТАР Максим Агапитов.

"Мордовия и ее столица Саранск станут новым центром развития тяжелой атлетики России федерального значения, - заметил Агапитов. - Детали инфраструктурного проекта, включающего строительство нового профильного центра тяжелой атлетики, уже в разработке. В 2023 году столица Мордовии впервые за долгое время примет молодежный чемпионат России по тяжелой атлетике и другие соревнования нового олимпийского цикла".

По словам президента ФТАР, предварительное решение о развитии современной базы тяжелой атлетики в Саранске было принято в ходе рабочей встречи с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым. "Задача Федерации тяжелой атлетики России - помочь региону войти в федеральную программу "Спорт - норма жизни" с возможным строительством профильного центра тяжелой атлетики и новой спортивной школы, оказать всестороннюю поддержку и экспертную помощь в развитии проекта", - сказал Агапитов.

"Мы хотели бы сделать Саранск одной из опорных точек в России по развитию тяжелой атлетики и готовы проводить здесь соревнования, - продолжил собеседник ТАСС. - Мордовия - исторически интересный регион для перспективного развития тяжелой атлетики, который действительно растит поколение талантливых атлетов, популяризирует спорт и продвигает современные практики. Спортсмены Мордовии ежегодно пополняют национальную сборную России по тяжелой атлетике".

Агапитов заметил, что в настоящее время в состав сборной России по тяжелой атлетике входят несколько спортсменов из Мордовии. Один из сильнейших штангистов этого региона Алексей Юфкин является двукратным победителем чемпионата Европы и серебряным призером мирового первенства.