В "Уфе" сообщили о предложениях по трансферу Агаларова от зарубежных клубов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Уфа" получило предложения по трансферу нападающего Гамида Агаларова как от российских, так и от зарубежных клубов. Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров уфимского клуба Ростислав Мурзагулов.

Агаларову 21 год, он является лучшим бомбардиром Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам первого круга. В 15 матчах нападающий забил 13 мячей, три из которых - с пенальти. Кроме того, на его счету четыре мяча в четырех играх за молодежную сборную России в отборе на чемпионат Европы 2023 года, который пройдет в Грузии и Румынии.

"И мы, и Гамид, и его представители понимаем, что поступающие пока предложения не достойны лучшего, как мы уверены, нападающего России, - сказал Мурзагулов. - И мы, и Гамид считаем, что надо посмотреть, подождать. Надо доказать всем, что это не временный успех, и только потом принимать решение".

"Может ли "Уфа" продать его в зимнее трансферное окно? Думаю, что это маловероятно, - отметил собеседник агентства. - Некоторые журналисты пишут, что, по их мнению, он во второй половине сезона сдуется. Давайте посмотрим, сдуется или нет".

"Пока предложения по Гамиду Агаларову вызывают улыбку"

Вместе с тем председатель совета директоров "Уфы" не стал называть суммы, которые фигурируют в поступающих в клуб предложениях. "Мы, видя эти предложения, пока просто улыбаемся. Мы знаем то, что другие о нем не знают, - он точно не сдуется. Мы знаем причины, по которым футболисты сдуваются, а Гамид точно не из таких людей", - продолжил он.

"От каких клубов есть предложения? И от российских, и от зарубежных. Страны пока называть не буду, потому что это будет неправильно", - добавил представитель "Уфы".

"Нас, конечно, критикуют за то, что мы говорим, что он один из лучших нападающих мира. Но мы говорили не так, мы говорили, что у него одни из лучших статистических показателей в мире. А в заголовках, естественно, звучит "лучший нападающий мира". Но со статистическими показателями не поспоришь", - резюмировал Мурзагулов.

Контракт Агаларова с "Уфой" рассчитан до конца 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в €1,2 млн.

"Уфа" после 15 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. В 16-м туре команда из столицы Башкортостана 29 ноября дома сыграет с московским "Спартаком".