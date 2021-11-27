Путин поздравил участников с началом чемпионата Европы по дзюдо среди смешанных команд

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам чемпионата Европы по дзюдо среди смешанных команд, который проводится в столице Башкортостана Уфе, и поздравил их с началом международных состязаний. Телеграмма опубликована на сайте Кремля в субботу.

"Проведение в нашей стране столь престижных международных состязаний - это признание высокого авторитета отечественной школы дзюдо, ее готовности расширять горизонты и обогащать традиции единоборств новыми достижениями", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что несмотря на то, что чемпионат среди смешанных команд - сравнительно молодой формат соревнований, он успел заинтересовать как профессионалов, так и любителей боевых искусств. Более того, он был включен в программу XXXII Олимпиады в Токио.

Путин выразил уверенность, что встреча сильнейших дзюдоистов Европы в этом году пройдет на достойном организационном уровне. Состязания запомнятся честными, бескомпромиссными поединками, мастерством участников, радостью побед и триумфов, будут способствовать популяризации дзюдо, его идеалов и ценностей, добавил лидер государства.