Россиянин Ридзик стал первым на этапе Кубка мира по фристайлу в ски-кроссe

ТАСС, 27 ноября. Россиянин Сергей Ридзик победил в соревнованиях по фристайлу в дисциплине "ски-кросс" на этапе Кубка мира. Соревнования проходили в Пекине.

Вторым стал канадец Брэди Леман. Третье место занял француз Бастьен Мидоль.

В женских соревнованиях победительницей стала представительница Швеции Сандра Неслунд, второй стала швейцарка Фанни Смит, третьей - француженка Мариэль Берже-Саббатель. Лучшей из россиянок стала Екатерина Мальцева, которая заняла 16-е место.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Идре (Швеция).