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Зимние олимпийские виды спорта

Россиянин Ридзик стал первым на этапе Кубка мира по фристайлу в ски-кроссe

В женских соревнованиях победила шведка Сандра Неслунд
Сергей Ридзик EPA-EFE/Anders Wiklund
Описание
Сергей Ридзик
© EPA-EFE/Anders Wiklund

ТАСС, 27 ноября. Россиянин Сергей Ридзик победил в соревнованиях по фристайлу в дисциплине "ски-кросс" на этапе Кубка мира. Соревнования проходили в Пекине.

Вторым стал канадец Брэди Леман. Третье место занял француз Бастьен Мидоль.

В женских соревнованиях победительницей стала представительница Швеции Сандра Неслунд, второй стала швейцарка Фанни Смит, третьей - француженка Мариэль Берже-Саббатель. Лучшей из россиянок стала Екатерина Мальцева, которая заняла 16-е место.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Идре (Швеция).

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