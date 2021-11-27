Саночница Иванова заявила, что рассчитывает восстановиться после травмы к 25 декабря

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Лидер женской сборной России по санному спорту Татьяна Иванова, получившая травму ноги на этапе Кубка мира в Пекине, рассчитывает возобновить выступления в конце декабря на этапе в германском Винтерберге. Об этом Иванова сообщила ТАСС.

"В принципе, мое самочувствие сейчас нормальное, только немного беспокоит нога, - заметила Иванова. - В воскресенье я планирую вылететь в Москву в медицинский центр, где буду проходить реабилитацию. Травматологи говорят, что мне не нужно оперироваться, что очень меня радует. У меня порваны связки и трещина в таранной кости".

"В сроках восстановления у специалистов единого мнения нет. Говорят, что мне нужно пять-шесть недель, но я могу отвести себе на это только месяц, так как хочу выйти на лед 25 декабря в Винтерберге", - добавила спортсменка.

Иванова сказала, что, по ее мнению, достойное выступление в конце декабря может гарантировать получение олимпийской лицензии. "Я разговаривала уже с президентом Международной федерации санного спорта, и они готовы пойти мне навстречу и сделать все возможное, что от них зависит. А я тоже буду стараться как можно быстрее восстановиться", - призналась собеседница ТАСС.

"Я очень надеюсь, что успею восстановиться к концу декабря. Пусть даже я буду ходить с лангеткой на ноге, но все равно попробую кататься и завоевать олимпийскую лицензию", - сказала Иванова. Этап Кубка мира в Винтерберге пройдет с 1 по 2 января, перед турниром саночники получат возможность несколько дней потренироваться на немецкой трассе.

"Как случилась травма? Я допустила ошибку и зацепилась ногой за козырек трассы, и у меня просто ногу вывернуло. Я думаю, что изначально мне нужно было обратиться в клинику еще в Китае, но из-за раннего вылета мы тогда приняли решение отложить это до возвращения в Сочи", - заключила собеседница ТАСС.