Путин поприветствовал участников соревнования по современному пятиборью

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам церемонии открытия соревнований по современному пятиборью в спортивной дисциплине "двоеборье (бег + стрельба)" на Кубок Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации. Телеграмма опубликована на сайте Кремля в субботу.

"Ваш турнир объединил на площадке Универсального спортивного комплекса ЦСКА сильнейших пятиборцев страны и бойцов-спецназовцев Вооруженных сил, Росгвардии, других ведомств. В честной, захватывающей и бескомпромиссной борьбе им предстоит продемонстрировать силу духа и отличную физическую подготовку, посостязаться в выносливости и мастерстве", - говорится в телеграмме.

Президент особо отметил востребованную работу Федерации современного пятиборья России, которая многое сделала для организации турнира. Он подчеркнул, что ее деятельный вклад в развитие и популяризацию этого зрелищного, динамичного вида спорта, в продвижение в обществе ценностей здорового, активного образа жизни значим для страны.