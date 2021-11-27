Россиянка Буртасова финишировала пятой в спринте на этапе Кубка IBU

ТАСС, 27 ноября. Российская биатлонистка Евгения Буртасова заняла пятое место на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в шведском Идре.

Победительницей гонки стала представительница Германии Франциска Хильдебранд, на дистанции 7,5 км она показала результат 20 минут 45 секунд, пройдя оба огневых рубежа без промахов. Второе место заняла француженка Каролин Коломбо (отставание 17,8 секунды; 1 промах), тройку лидеров замкнула швейцарка Ирене Кадуриш (+35,3; 1). Четвертой к финишу пришла украинка Дарья Блашко (+35,3; 0). Буртасова отстала от лидера на 37,8 секунды и допустила один промах на двух рубежах. Россиянка Наталья Гербулова заняла 12-е место (+46,8; 0), Анастасия Шевченко - 15-е (+54,1; 1), Екатерина Носкова - 23-е (+1.25,4; 2), Анастасия Гореева - 27-е (+1.31,5; 3).

Буртасовой 28 лет, она является двукратной чемпионкой Европы.

Позднее в субботу пройдет мужской спринт. Этап завершится 28 ноября.