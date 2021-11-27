Польский футбольный союз ответил на слова Черчесова о готовности возглавить сборную страны

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Руководство Польского футбольного союза (PZPN) довольно работой главного тренера сборной Польши Паулу Соузы и не собирается менять его. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе PZPN.

26 ноября команда Польши стала соперником сборной России по полуфиналу раунда плей-офф квалификации чемпионата мира - 2022. Матч между ними состоится 24 марта, его победитель 29 марта на своем поле встретится с сильнейшим в противостоянии команд Швеции и Чехии. После завершения жеребьевки бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил изданию "Спорт-Экспресс", что может возглавить сборную Польши, если такое предложение поступит.

"Главным тренером сборной Польши является Паулу Соуза. Польский футбольный союз доволен его работой. В последние пару месяцев мы уже заявляли, что изменение позиции по этому вопросу невозможно до завершения отборочного турнира к чемпионату мира или конца самого турнира", - сообщили ТАСС в пресс-службе Польского футбольного союза.

"Паулу Соуза работает хорошо, и Польский футбольный союз не задумывается о каких-либо изменениях на этой позиции", - подчеркнули в организации.

Паулу Соузе 51 год, он был назначен на пост главного тренера сборной Польши в январе 2021 года. В PZPN официально не сообщали срок контракта португальского специалиста. Ранее он занимал пост главного тренера в английских "Куинз Парк Рейнджерс", "Суонси" и "Лестере", венгерском "Видеотоне", израильском "Маккаби" (Тель-Авив), швейцарском "Базеле", итальянской "Фиорентине", китайском "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и французском "Бордо". За время тренерской карьеры на его счету пять титулов - обладатель Кубка венгерской лиги (2011/12) и Суперкубка Венгрии (2011, 2012), чемпион Израиля (2013/14) и чемпион Швейцарии (2014/15).

Станиславу Черчесову 58 лет, он возглавлял сборную России с августа 2016 года по июль 2021 года. Под его руководством национальная команда на домашнем чемпионате мира - 2018 дошла до 1/4 финала, а на Кубке конфедераций - 2017 и прошедшем летом 2021 года чемпионате Европы не вышла из группы, заняв третье и четвертое места соответственно. До работы со сборной России он возглавлял варшавскую "Легию", с которой выиграл чемпионат и Кубок Польши сезона-2015/16. Также специалист тренировал австрийские "Куфштайн" (2004) и "Ваккер-Тироль" (2004-2006), московский "Спартак" (2007-2008), "Жемчужину-Сочи" (2010-2011), грозненский "Терек" (2011-2013), который в настоящее время носит название "Ахмат", пермский "Амкар" (2013-2014) и московское "Динамо" (2014-2015).