Фигурист Семененко сообщил, что на тренировке перед прокатом на Гран-при потянул шею

СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. Российский фигурист Евгений Семененко потянул шею на утренней тренировке перед произвольной программой на заключительном, шестом этапе серии Гран-при в Сочи. Об этом фигурист, который тренируется под руководством Татьяны и Алексея Мишиных, сообщил после выступления журналистам.

Фигурист в конце октября занял третье место на дебютном для себя этапе Гран-при в Ванкувере, но после турнира стало известно о травме спортсмена, из-за которой он впоследствии пропустил ноябрьский турнир в Граце.

"Были трудности, - рассказал Семененко. - Считаю, с программой не справился, были грубые ошибки в короткой, были в произвольной. После этапа в Канаде травмировался - лежал, повернуться на другой бок не мог, понадобился перерыв в одну неделю - не катался. А сегодня утром на тренировке шею потянул, тоже было неприятно".

Для Семененко это первый полноценный взрослый сезон и первый полноценный Гран-при в карьере. "В связи с этим все больше стимул работать дальше, совершенствоваться. По идее, это можно считать моим первым полноценным взрослым Гран-при".

Семененко 18 лет. В 2021 году он стал чемпионом мира в командных соревнованиях и победил в финале Кубка России.