Федерация пятиборья пригласит ФСО участвовать в Кубке Верховного главнокомандующего ВС РФ

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Федерация современного пятиборья России (ФСПР) проведет переговоры с Федеральной службой охраны (ФСО) об участии ее представителей в следующем Кубке Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ. Об этом пресс-службе федерации рассказал президент организации Вячеслав Аминов.

Кубок Верховного главнокомандующего Вооруженными силам РФ завершился в субботу в столичном ЛФК ЦСКА. Победу в нем одержала команда Вооруженных сил РФ.

"Впечатления великолепные, не зря мы до этого проводили подобные четыре турнира. Статус его уникальный в истории РФ - такого не было никогда, а в таком составе мы турнир провели впервые. Уверен, что мы учтем какие-то недостатки и следующий турнир будет еще круче, зрелищней и интересней", - сказал Аминов.

Аминова не расстроило, что команда ФСПР заняла только второе место. "Пусть они (спортсмены) побеждают чаще в международных соревнованиях. Многие аттестованы, служат, и это пересечение совершенно нормальное. И мы гордимся, что пятиборцы и тренеры у нас с погонами", - отметил он.

Спортсмены всех команд преследовали на турнире цель выиграть его, подчеркнул глава федерации. "Все участники реально серьезно готовились и тренировались, мы дали им заранее оружие, консультировали их. Учитывая статус турнира, все хотели быть в тройке сильнейших, и был недоговорной, неангажированный спортивный турнир", - подчеркнул Аминов.

"Единственное, куда можно двигаться, будем вести переговоры с ФСО. Покажу им видео, фото, участники поделятся с ними впечатлениями, чтобы они приняли участие в турнире", - добавил он.