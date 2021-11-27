Фигурист Коляда заявил, что знает проблему, которая мешает ему чисто кататься

СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда заявил, что знает о проблемах, не позволяющих ему выполнять свои программы без серьезных ошибок, но не планирует об этом рассказывать во всеуслышание. Об этом фигурист рассказал после выступления с произвольной программой на заключительном этапе серии Гран-при, проходящем на льду арены "Айсберг" в Сочи.

За прокат произвольной программы ученик Алексея Мишина получил 180,16 балла, в общей сумме короткой и произвольной программ - 264,64 балла. Фигурист упал на первом прыжке - на четверном сальхове, коснулся рукой льда на четверном тулупе, но вслед за этим справился с каскадом из тройного акселя и двойного тулупа, а затем и с каскадом из четверного и тройного тулупов. В концовке справился со всеми элементами - с тройным акселем, каскадом тройной лутц - ойлер - тройной сальхов, что позволило ему получить неплохие оценки за прокат.

"Я знаю, в чем проблема, но не скажу", - отметил Коляда.

На вопрос о том, не помешала ли прокату фигуриста на домашнем этапе Гран-при болезнь, из-за которой спортсмен пропустил международный старт в Граце, Коляда сообщил: "Слава богу, удалось поправиться, все нормально. Поэтому за здоровье я сегодня не переживал".

Также фигурист рассказал в общении с журналистами, что в фигурном катании у него нет кумиров: "Кумира нет, вдохновляет супруга".