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Зимние олимпийские виды спорта

Барышева: российские конькобежцы получат ответ по въезду в США не раньше понедельника

У команды возникли проблемы с визами перед этапом Кубка мира в Солт-Лейк-Сити
Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева Александр Щербак/ТАСС
Описание
Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по конькобежному спорту сможет получить окончательный ответ по разрешению на въезд в США не раньше вечера понедельника. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Этап Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити пройдет с 3 по 5 декабря. Российские конькобежцы пока не могут вылететь в США из-за проблем с въездом. Этап в США является одним из ключевых при отборе на Олимпиаду в Пекин.

"Ответ мы получим не раньше вечера понедельника, так как сейчас в Америке национальный праздник. Мы надеемся на положительный ответ, но сейчас загадывать не хочется. Сейчас все спортсмены готовятся в Коломне", - сказала Барышева.

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