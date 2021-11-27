Демченко: саночнику Репилову не стоит ставить крест на медальных надеждах на Олимпиаде

СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. Малое количество тренировочных спусков на трассе в Пекине не должно напрямую отразиться на медальных олимпийских шансах лидеров сборной России по санному спорту и конкретно Романа Репилова, пропустившего несколько дней сбора из-за несданных тестов на коронавирус. Такое мнение ТАСС высказал обладатель трех серебряных наград Игр 2006 и 2014 годов Альберт Демченко.

Сборная России из-за выявленного в начале двухнедельного сбора положительного теста на ковид у Павла Репилова вынуждена была с первых дней сбора, стартовавшего 7 ноября, готовиться в условиях карантина в отдельности от зарубежных коллег. 12 ноября положительный тест на ковид сдал старший брат Павла Роман Репилов, который сразу же был помещен в режим строжайшей изоляции. К 17 ноября у чемпиона мира было два сданных теста на ковид, после чего он принял участие в тренировке вместе с остальными спортсменами.

Альберт Демченко не считает, что малое количество тренировочных спусков, совершенное российскими спортсменами на новой трассе в Пекине, может напрямую негативно отразиться на их олимпийских результатах в феврале. "Все равно Олимпиада будет в конце сезона, и общий накат сыграет свою роль. Первичное знание трассы у нас уже есть, траектории прохождения виражей уже отработаны. Думаю, особого внимания сейчас требует техническая часть. Спортсмены мне говорят, что пекинская трасса своеобразная, она не грузит сани и медленная", - заметил собеседник ТАСС.

Стартовый этап Кубка мира по санному спорту проходил в Пекине с 20 по 21 ноября. Лучший результат среди российских спортсменов показала Татьяна Иванова, занявшая шестое место в личном турнире, Семен Павличенко был седьмым в мужских заездах, чемпион мира 2021 года Роман Репилов - восьмым. Сумели попасть в первую десятку Виктория Демченко (девятое место) и экипаж саней-двоек: Александр Денисьев и Владислав Антонов (десятое место).

"Если говорить про Романа Репилова, то, несмотря на все сложности, вызванные карантином, он выступил в Пекине без грубых ошибок. Значит, все упирается опять в технику. Поэтому ставить заранее крест на медальных надеждах из-за малого наката Роме точно не стоит. Нужно поработать над техникой, а затем ехать в Китай и бороться за олимпийские медали", - считает собеседник ТАСС.

"Что касается Виктории Демченко, то пекинская трасса ей подходит. Правда, Вика очень сильно сбросила в весе, и мы сейчас обсудим с ней этот вопрос. Я в Сочи привез ей новые сани, на следующем этапе Кубка мира она на них выступит", - заключил Демченко. C 27 по 28 ноября и с 4 по 5 декабря в Сочи пройдут два этапа Кубка мира. Пекин примет Олимпийские игры с 4 по 20 февраля.