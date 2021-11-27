Трехкратный чемпион мира конькобежец Юсков сможет выступить в отборе на Олимпиаду

МОСКВА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков сможет принять участие в отборе на чемпионат Европы и Олимпийские игры. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

В середине октября Барышева рассказала ТАСС, что у Юскова есть проблемы с коленом, из-за чего его выступление на этапах Кубка мира было под вопросом.

"Денис проходит лечение и сможет выступить только на соревнованиях в России в конце декабря, которые являются отборочными в состав олимпийской сборной и на чемпионат Европы. Но участие в них будет зависеть от его состояния", - сказала Барышева.

Юсков выигрывал чемпионат мира в 2013, 2015 и 2016 годах на дистанции 1 500 м. На этой же дистанции он выигрывал чемпионат Европы 2018 года в Коломне, а также золото на том же турнире в командном спринте. Кроме того, Юсков трижды становился победителем общего зачета Кубка мира на дистанции 1 500 м.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Чемпионат Европы в голландском Херенвене пройдет с 7 по 9 января.