Отец Кристины Резцовой объяснил удачный старт биатлонистки в сезоне

Резцова в индивидуальной гонке на Кубке мира в шведском Эстерсунде, которая открывала сезон, заняла восьмое место, что стало ее лучшим результатом в личных гонках турнира. Прошлый сезон спортсменка пропустила в связи с рождением ребенка.

"Я ожидал такого выступления, - сказал Леонид Резцов. - Такие ожидания были основаны на том, что девочка сейчас очень сильно мотивирована. Плюс мы немного поправили ей стрельбу. Она слушается, не так дерзит, как раньше, по молодости. Они всей семьей очень много работали, у нее очень большая группа поддержки, для попадания в сборную и для хорошего результата было сделано очень много. Для первого старта очень даже неплохо".

Резцов сообщил, что немного помогал дочери готовиться к новому сезону. Личным тренером спортсменки является ее муж Иван Анисимов. "Убрали грубые ошибки, но еще не все, только основные. Есть моменты, которые необходимо решать, иначе ничего не получится. Мы сделали новое ложе, старое пришлось выбросить - там было много ошибок. А это основное, с чего надо начинать. Самое главное - она выполнила необходимые на сегодняшний день задачи: она хорошо отстреляла и почувствовала уверенность. А там - держите ее", - добавил Резцов.

Лучшей из россиянок в индивидуальной гонке стала Ульяна Нигматуллина, занявшая пятое место. Она, как и Резцова, готовилась к сезону по индивидуальному плану, отдельно от национальной команды. Лучшей из группы старшего тренера сборной России Михаила Шашилова стала Светлана Миронова, расположившаяся на 25-м месте. Худшей - Ирина Казакевич, она допустила десять промахов и стала 109-й.