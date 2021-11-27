Матыцин: чемпионат мира по волейболу даст импульс для развития спорта в Башкирии

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Проведение мужского чемпионата мира по волейболу в Уфе послужит дополнительным импульсом для развития спорта в Республике Башкортостан. Такое мнение высказал министр спорта России Олег Матыцин на выездном заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту в Уфе, комментарий министра ТАСС предоставила пресс-служба комитета.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Турнир примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово и Красноярск.

"Мы провели в Республике Башкортостан не так много времени, но уже виден весь масштаб инвестиций в спорт, понимание и поддержка правительства и главы республики, а также всей спортивной общественности. Это свидетельствует о том, что существует положительный и конструктивный опыт - результаты впечатляют с точки зрения проведения всероссийских соревнований, крупных международных турниров, создания инфраструктуры, - сказал Матыцин. - Я абсолютно убежден, что плотное сотрудничество и тот темп, который сейчас демонстрируется, поможет нам в реализации намеченных планов. Здесь идет речь о комплексном взаимодействии - создание комфортной законодательной платформы, нормативно-правовой базы, решительных действий исполнительной власти как на федеральном уровне, так и на региональном".

"В следующем году здесь будет реализован крупный проект - один из десяти городов будет участвовать в чемпионате мира по волейболу. Я убежден, что это соревнование послужит дополнительным импульсом для развития спорта в регионе", - добавил министр.

Матыцин также рассказал о ходе создания инфраструктуры в Башкортостане. "Сегодня мы также увидели, что почти завершено строительство комплекса для спортивной гимнастики, а также дворца борьбы. Кроме того, буквально несколько минут назад мы присутствовали на подписании соглашения о развитии керлинга в регионе. Все эти шаги еще раз показывают, насколько важен доступный спорт для региона, и это задел в будущее в канун 450-летия Уфы", - отметил министр.