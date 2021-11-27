Скопцова и Алешин рассчитывают перед чемпионатом России выступить на турнире в Будапеште

СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин планируют перед отборочным к Олимпийским играм чемпионатом России в Санкт-Петербурге выступить на международном старте в Будапеште. Об этом фигуристы рассказали после выступления на заключительном этапе серии Гран-при в Сочи.

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"Планы впереди грандиозные, - рассказал Алешин. - Возможно, мы поедем на турнир в Будапешт. Нужен какой-то старт перед национальным чемпионатом - главным стартом сезона".

Спортсмены отметили, что чувствуют собственный прогресс в программе, которую они исполняют под саундтрек "Ромео и Джульетта" Абеля Коженёвского.

"Мы чувствуем, что программа с каждым разом, с каждым стартом становится все увереннее, а нам - все комфортнее с ней выступать. Хотя еще много над чем работать - блоки, шаговые элементы. Когда пересматриваем, всегда есть к чему придраться. Огромное спасибо всему нашему тренерскому составу, а Илье Авербуху и Елене Масленниковой за потрясающий произвольный танец - мы искренне его чувствуем, а когда слышим эту музыку, она пробирает нас до мурашек".