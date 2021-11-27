Российские дзюдоисты завоевали бронзовые медали командного чемпионата Европы в Уфе

УФА, 27 ноября. /ТАСС/. Сборная России по дзюдо победила команду Белоруссии со счетом 4-0 и завоевала бронзовые медали командного чемпионата Европы. Соревнования проходят в Уфе.

В составе российской команды выступали Дарья Курбонмамадова, Анастасия Конкина (обе - весовая категория до 57 килограммов), Алена Прокопенко, Дина Гизатулина (обе - до 70 кг), Анна Гущина, Дарья Владимирова (обе - свыше 70 кг), Денис Ярцев, Махмадбек Махмадбеков (оба - до 73 кг), Хусен Халмурзаев, Давид Оганисян (оба - до 90 кг), Тамерлан Башаев, Инал Тасоев (оба - свыше 90 кг). В матче за бронзу свои схватки выиграли Прокопенко, Владимирова, Махмадбеков и Халмурзаев.

За золотые медали поборются команды Грузии и Нидерландов. В другом матче за бронзу встретятся команды Германии и Турции.

В командном чемпионате Европы принимали участие 16 сборных.