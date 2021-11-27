Все матчи КХЛ 28 ноября начнутся с минуты молчания в память об игроке "Динамо" Родионове

ТАСС, 27 ноября. Все матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) и Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) в воскресенье начнутся с минуты молчания в память об умершем игроке молодежной команды московского "Динамо" Валентине Родионове. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

Родионов умер в возрасте 16 лет после травмы, полученной в матче Открытого чемпионата Москвы с ЦСКА. Инцидент произошел 21 ноября. Родионов потерял сознание и был доставлен в реанимацию Морозовской городской клинической больницы, где ему была проведена операция.

"Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким Валентина [Родионова]. Все матчи КХЛ, МХЛ и ЖХЛ 28 ноября начнутся с минуты молчания в память о нем", - говорится в сообщении.