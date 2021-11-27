Россиянин Томшин стал третьим в спринте на этапе Кубка IBU

ТАСС, 27 ноября. Россиянин Василий Томшин занял третье место в спринте на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в шведском Идре.

Победителем гонки стал норвежец Александер Андерсен, преодолевший дистанцию 10 км за 24 минуты 16,9 секунды и не допустивший ни одного промаха на двух огневых рубежах. Вторым стал немец Лукас Фрачер (отставание 4,6 секунды; 0 промахов).

Томшин проиграл победителю 11,1 секунды и не совершил ни одного промаха. Шестым финишировал Ильназ Мухамедзянов (+33,8; 1), девятым - Александр Поварницын (+53,3; 1).

Этап завершится 28 ноября, в воскресенье пройдут гонки преследования.