Алишер Усманов переизбран на пост президента Международной федерации фехтования

ТАСС, 27 ноября. Президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов переизбран на свой пост путем всеобщего одобрения на конгрессе организации в швейцарской Лозанне. Об этом сообщает пресс-служба FIE.

Усманов возглавляет FIE с 2008 года, был переизбран в 2012 и 2016 годах. С 2001 по 2009 год он возглавлял Федерацию фехтования России, а с 2005 по 2009 год - Европейскую конфедерацию фехтования. Конгресс FIE должен был пройти 28 ноября прошлого года в Москве, однако в начале октября было принято решение о его переносе из-за пандемии коронавируса. Срок выдвижения кандидатов завершился 18 октября, к этому времени заявка была подана только от Усманова.

"Для меня большая честь быть переизбранным на пост президента FIE при поддержке нашей международной фехтовальной семьи, - сказал Усманов. - Фехтование как глобальный вид спорта сегодня сильнее, чем когда-либо. Наши программы поддержки во всем мире способствовали его динамичному развитию и росту его популярности как одной из основных олимпийских дисциплин".

"Олимпиада в Токио стала важной вехой и большим успехом для фехтования, - добавил президент FIE. - Впервые было разыграно максимальное количество наград. Это событие ознаменовало огромную работу и приверженность нашему спорту со стороны международного фехтовального сообщества, а также всеобщее признание ключевой роли нашего спорта в олимпийском движении. Я абсолютно уверен в блестящем будущем фехтования также и потому, что сегодня у нас есть тысячи юниоров и кадетов, профессиональных тренеров и опытных чемпионов, судей, сотрудников FIE и ассоциированных федераций, волонтеров, которые любят и развивают наш вид спорта. Наши общие усилия и вовлеченность - залог успеха фехтовальщиков на спортивных соревнованиях высокого уровня в будущем".

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отметил важную роль Усманова в развитии фехтования. "Поздравляю моего друга Алишера Усманова с переизбранием на пост президента FIE, - сказал глава МОК. - Алишер Усманов сыграл важную роль в развитии фехтования во всем мире, и я уверен, что под его руководством этот замечательный олимпийский вид спорта продолжит развиваться и дальше".

Усманов - известный предприниматель и филантроп, основатель холдинга USM, который контролирует железорудного производителя "Металлоинвест" и сотового оператора "Мегафон". Холдинг также является совладельцем интернет-компании VK через совместное предприятие с "Мегафоном" и Газпромбанком. Усманов родился в 1953 году в Узбекистане. В 1976 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) по специальности международное право, в 1997 году получил диплом по банковскому делу в Финансовой академии при правительстве РФ, имеет степень кандидата социологических наук.