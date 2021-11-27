Власти Бирмингема обменяются с Екатеринбургом опытом для помощи в подготовке Универсиады

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Представитель администрации Бирмингема в декабре этого года посетит Екатеринбург для обмена опытом, который поможет провести летнюю Универсиаду 2023 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный консул Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Ричард Дьюэлл.

"Мы поддерживаем связь между Бирмингемом и Екатеринбургом, что касается Универсиады. Мы планируем сотрудничество в этой сфере. В начале декабря у нас запланирован приезд представителя администрации Бирмингема", - сказал Дьюэлл.

По его словам, в Великобритании есть аналог студенческих игр - Игры Содружества, которые пройдут в 2022 году. В ходе встречи представитель администрации поделится опытом, связанным с подготовкой к соревнованиям.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.