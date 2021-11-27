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Хоккей в России

Ефимов: умерший хоккеист Родионов успешно проходил медобследование в юниорской сборной

Защитник скончался в возрасте 16 лет после травмы, полученной в матче Открытого чемпионата Москвы

МОСКВА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник Валентин Родионов успешно проходил углубленное медицинское обследование (УМО) перед матчами за юниорскую сборную России по хоккею (игроки не старше 17 лет) в конце октября - начале ноября. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Игорь Ефимов.

Родионов, выступавший за московское "Динамо", умер в возрасте 16 лет после травмы, полученной в матче Открытого чемпионата Москвы с ЦСКА. Инцидент произошел 21 ноября. Родионов потерял сознание и был доставлен в реанимацию Морозовской городской клинической больницы, где ему была проведена операция. Матчи всех профессиональных российских хоккейных лиг 28 ноября начнутся с минуты молчания.

"Для нас это ужасная трагедия. Как и все, он успешно проходил УМО. Он был абсолютно здоровый, крепкий парень, жизнерадостный, пышущий силой и энергией", - сказал Ефимов.

Родионов принимал участие в пяти матчах сборной России с командами Словакии и Чехии в период с 30 октября по 5 ноября. "Он был одним из наших ключевых игроков на сборах, должен был с нами ехать на Юношеский фестиваль, золотой человек и хоккеист, очень надежный. Это был член нашей семьи, все переживают, будем играть и биться в том числе и за Родю", - отметил тренер.

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