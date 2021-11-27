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Матч за мировую шахматную корону

Непомнящий и Карлсен сыграли вничью во второй партии матча за мировую шахматную корону

Третья партия состоится 28 ноября
Магнус Карлсен и Ян Непомнящий EPA-EFE/ALI HAIDER
Описание
Магнус Карлсен и Ян Непомнящий
© EPA-EFE/ALI HAIDER

ДУБАЙ /ОАЭ/, 27 ноября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном во второй партии матча за мировую шахматную корону. Встреча проходит в Дубае.

Первая партия также завершилась вничью. После двух партий счет равный - 1:1. Третья партия состоится в воскресенье, Непомнящий будет играть белыми фигурами.

Матч в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени - 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

В случае ничейного счета после 14 партий назначается тай-брейк, в котором участники сыграют четыре партии с укороченным контролем времени, затем при необходимости до четырех партий блица и так называемый "армагеддон" - мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

Теги
Карлсен, МагнусМатч за мировую шахматную коронуНепомнящий, Ян Александрович
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