Дворкович: Непомнящий показывает острую игру в первых партиях матча за шахматную корону

ДУБАЙ /ОАЭ/, 27 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий показал острую игру во второй партии матча за мировую шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович.

Непомнящий и Карлсен сыграли вничью во второй партии матча за мировую шахматную корону

Две стартовые партии матча завершились вничью. В субботу россиянин играл черными фигурами. Третья партия состоится в воскресенье.

"Соперники стараются друг друга удивить - это очевидно. И накануне Магнус пошел не по основной линии. Формально у белых было преимущество, но Ян не смог его реализовать. И во второй партии Ян выбрал достаточно острый путь, пока что очень интересно складывается матч, и это только начало", - сказал Дворкович.

Матч в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени - 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

В случае ничейного счета после 14 партий назначается тай-брейк, в котором участники сыграют четыре партии с укороченным контролем времени, затем при необходимости до четырех партий блица и так называемый "армагеддон" - мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.