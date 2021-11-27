Врач: молодым хоккеистам должны делать МРТ головного мозга в обязательном порядке

В субботу московское "Динамо" сообщило, что в возрасте 16 лет после травмы, полученной в матче Открытого чемпионата Москвы с ЦСКА, скончался защитник команды и юниорской сборной России (до 17 лет) Валентин Родионов. Инцидент произошел 21 ноября. Родионов потерял сознание и был доставлен в реанимацию Морозовской городской клинической больницы, где ему была проведена операция. Матчи всех профессиональных российских хоккейных лиг 28 ноября начнутся с минуты молчания.

"Нужно более строго и тщательно проводить медицинский осмотр. Как бы родители не хотели, чтобы из их сыновей выросли Овечкины, не у всех это получается и здоровья не у всех хватает, - сказал Кремлев. - Врачи делали все правильно и корректно в ситуации с госпитализацией игрока [Родионова], поскольку это нужно делать, если ты чего-то не понимаешь на месте. Ему вовремя сделали операцию, но он не вытянул".

По словам врача, возможные патологии у игроков можно обнаружить, в частности, при обследовании глазного дна. "Человеку надо было сделать МРТ головного мозга, его обязательно могут и не делать - только по рекомендации доктора. В молодом возрасте довольно много заболеваний, которые завуалированы, их трудно распознать, поэтому игроков смотрят чуть ли не вдвое больше специалистов по сравнению с Континентальной хоккейной лигой", - подчеркнул он.

"Хоккей - это толчки, удары в голову, шайба попадает, поэтому я бы заменил УЗИ щитовидной железы, что обязательно на УМО, на МРТ головного мозга. МРТ стоит дороже УЗИ щитовидки, наверняка это и финансово бьет по клубам, но здоровье дороже. И что касается генетики, нынешнее поколение сильно разнится с тем, которое было 20-30 лет назад. То было генетически более здоровым", - добавил эксперт.