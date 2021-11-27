"Химки" и "Краснодар" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ХИМКИ /Московская область/, 27 ноября. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" дома со счетом 3:3 сыграл вничью с "Краснодаром" в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей голы забили Эльмир Набиуллин (54-я минута), Денис Глушаков (56) и Александр Долгов (71). В составе "Краснодара" отличились Виктор Клаэссон (6), Реми Кабелла (67) и Владимир Ильин (80). На 36-й минуте встречи полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк не сумел реализовать пенальти.
Для Глушакова этот гол стал седьмым в 13 матчах текущего сезона РПЛ.
После 16 матчей "Химки", которые не могут выиграть на протяжении пяти матчей (2 поражения, 3 ничьи) занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, в активе подмосковного клуба 14 очков. "Краснодар" располагается на пятой строчке с 25 очками. В следующем туре "Химки" 5 декабря дома примут тульский "Арсенал", "Краснодар" в тот же день в гостях встретится с "Сочи".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|15
|10
|3
|2
|39-17
|33
|2
|Динамо
|15
|9
|2
|4
|27-17
|29
|3
|Сочи
|16
|9
|1
|6
|26-19
|28
|4
|Локомотив
|15
|6
|7
|2
|21-15
|25
|5
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|27-17
|25
|6
|ЦСКА
|15
|7
|3
|5
|18-14
|23
|7
|Крылья Советов
|15
|7
|2
|6
|20-17
|23
|8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|20-20
|22
|9
|Ахмат
|15
|7
|0
|8
|17-21
|21
|10
|Спартак
|15
|5
|4
|6
|17-21
|19
|11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|27-27
|17
|12
|Уфа
|15
|3
|6
|6
|16-21
|15
|13
|Нижний Новгород
|15
|4
|2
|9
|16-29
|14
|14
|Химки
|16
|2
|8
|6
|14-25
|14
|15
|Урал
|16
|2
|7
|7
|7-17
|13
|16
|Арсенал
|15
|3
|4
|8
|16-31
|13