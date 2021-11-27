"Химки" и "Краснодар" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ХИМКИ /Московская область/, 27 ноября. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" дома со счетом 3:3 сыграл вничью с "Краснодаром" в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Эльмир Набиуллин (54-я минута), Денис Глушаков (56) и Александр Долгов (71). В составе "Краснодара" отличились Виктор Клаэссон (6), Реми Кабелла (67) и Владимир Ильин (80). На 36-й минуте встречи полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк не сумел реализовать пенальти.

Для Глушакова этот гол стал седьмым в 13 матчах текущего сезона РПЛ.

После 16 матчей "Химки", которые не могут выиграть на протяжении пяти матчей (2 поражения, 3 ничьи) занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, в активе подмосковного клуба 14 очков. "Краснодар" располагается на пятой строчке с 25 очками. В следующем туре "Химки" 5 декабря дома примут тульский "Арсенал", "Краснодар" в тот же день в гостях встретится с "Сочи".