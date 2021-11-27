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Футбол в России

"Химки" и "Краснодар" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:3
Вратарь "Химок" Илья Лантратов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Вратарь "Химок" Илья Лантратов
© Станислав Красильников/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 27 ноября. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" дома со счетом 3:3 сыграл вничью с "Краснодаром" в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Эльмир Набиуллин (54-я минута), Денис Глушаков (56) и Александр Долгов (71). В составе "Краснодара" отличились Виктор Клаэссон (6), Реми Кабелла (67) и Владимир Ильин (80). На 36-й минуте встречи полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк не сумел реализовать пенальти.

Для Глушакова этот гол стал седьмым в 13 матчах текущего сезона РПЛ.

После 16 матчей "Химки", которые не могут выиграть на протяжении пяти матчей (2 поражения, 3 ничьи) занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, в активе подмосковного клуба 14 очков. "Краснодар" располагается на пятой строчке с 25 очками. В следующем туре "Химки" 5 декабря дома примут тульский "Арсенал", "Краснодар" в тот же день в гостях встретится с "Сочи".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит15103239-1733
2Динамо1592427-1729
3Сочи1691626-1928
4Локомотив1567221-1525
5Краснодар1674527-1725
6ЦСКА1573518-1423
7Крылья Советов1572620-1723
8Рубин1564520-2022
9Ахмат1570817-2121
10Спартак1554617-2119
11Ростов1545627-2717
12Уфа1536616-2115
13Нижний Новгород1542916-2914
14Химки1628614-2514
15Урал162777-1713
16Арсенал1534816-3113

 

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