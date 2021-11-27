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Фигурное катание

Павлюченко и Ходыкин рассказали, что хотят уйти от балета в программе "Лебединое озеро"

Фигуристы по итогам этапа Гран-при в Сочи отобрались в финал серии
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, выступающие в соревнованиях спортивных пар, стараются уйти от традиций классического балета при исполнении своей версии произвольной программы "Лебединое озеро". Об этом фигуристы рассказали после выступления на заключительном, шестом этапе Гран-при в Сочи, по итогам которого спортсменам удалось отобраться в финал чемпионской серии.

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"Несомненно, любое проявление в танце вдохновляет - и балет, и танец уличного танцора. Но наша программа не связана с балетом. Мы основывались на фильме и пытаемся передать модерн исполнения данной композиции - мы брали музыку из фильма, но она очень схожа с оригинальным балетом. Мы хотим отойти от балета", - рассказал Ходыкин.

"Мы смотрели этот балет и в Большом театре, и в Мариинском, - сообщила партнерша спортсмена. - Меня же вдохновляет фильм с Натали Портман. Надеюсь, что мне удается передать ее образ - женственный, сумасшедший, точнее так - нестандартный".

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