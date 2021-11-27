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Фигурное катание

Фигуристка Хромых оценила свое выступление на этапе Гран-при в Сочи на четверку

Спортсменка заняла третье место и вышла в финал серии Гран-при
Майя Хромых Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Майя Хромых
© Валерий Шарифулин/ТАСС

СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Майя Хромых считает, что выступила в произвольной программе на этапе серии Гран-при в Сочи на четверку, поскольку допустила помарки, которые ей теперь хотелось бы исправить. Об этом фигуристка рассказала журналистам после выступления.

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Ученица Этери Тутберидзе набрала за произвольную программу 154,97 балла и по сумме - 219,69 балла, заняв третье место.

"Оцениваю прокат на четверочку, потому что смазала выезд на втором тулупе - сделала степ-аут, были и мелкие помарочки, которые хотелось бы исправить, - рассказала Хромых. - Сегодня думала только о чистом прокате. Пробегали плохие мысли, но я их отбрасывала и думала только о хорошем".

Для фигуристки взрослая серия Гран-при стала первой в карьере. "Не все получалось у меня в Италии, не все получилось и в Сочи, но для себя я показала неплохой результат. Но могла намного лучше", - считает спортсменка.

Хромых вышла в финал серии Гран-при. "Мои цели - вставить четверной сальхов и выучить тройной аксель".

Финал Гран-при состоится в японской Осаке с 9 по 12 декабря.

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