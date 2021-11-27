Тарасова призналась, что в восторге от выступления Валиевой в произвольной программе

МОСКВА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова осталась в восторге от выступления Камилы Валиевой в произвольной программе этапа Гран-при по фигурному катанию в Сочи. Об этом она рассказала ТАСС.

Валиева установила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ на этапе Гран-при в Сочи, улучшив свои же достижения. По итогам произвольной программы россиянка набрала 185,29 балла, по итогам двух программ - 272,71. В пятницу Валиева установила мировой рекорд в короткой программе, набрав 87,42 балла.

"Скажу одно слово: восторг", - сказала Тарасова.

Валиева заняла первое место на этапе Гран-при Сочи. Второй стала ее соотечественница Елизавета Туктамышева (229,23 балла), третье место заняла еще одна россиянка - Майя Хромых (219,69).

Валиевой 15 лет, она является чемпионкой мира среди юниорок, текущий сезон для нее первый на взрослом уровне. Ранее фигуристка стала победительницей второго этапа Гран-при в Канаде. Валиева тренируется в группе Этери Тутберидзе.