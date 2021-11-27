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Фигурное катание

Валиева заявила, что не хотела бы соревноваться с мужчинами в прыжках ультра-си

Фигуристка на этапе Гран-при в Сочи установила три мировых рекорда
Камила Валиева Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Валерий Шарифулин/ТАСС

СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. Абсолютная рекордсменка мира в женском одиночном катании россиянка Камила Валиева без оптимизма смотрит на возможность борьбы в многооборотных прыжках с мужчинами. Об этом фигуристка рассказала журналистам после победы на этапе Гран-при в Сочи.

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Россиянка заняла в Сочи первое место, установив три мировых рекорда. По итогам произвольной программы она набрала 185,29 балла, по итогам двух программ - 272,71. В пятницу Валиева установила мировой рекорд в короткой программе, набрав 87,42 балла. Прошлое достижение также принадлежало Валиевой и было установлено 31 октября на этапе Гран-при в Канаде. Тогда россиянка набрала 265,08 (84,19+180,89) балла.

"Нет, мне нравится в своей категории, - сказала Валиева на предложение побороться в прыжках с мужчинами. - То, что делают мужчины - тройные аксели, четверные - им намного легче, у них больше мышц, они выносливее. А то, что мы делаем эти прыжки, все-таки это по-другому - нельзя сравнивать мужчин и женщин".

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